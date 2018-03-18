Coca-Cola считает ситуацию в Каталонии угрозой для бизнеса

Компания Coca-Cola заявила, что сепаратистское движение в Каталонии может сказаться на прибыли организации и потреблении продукции.

Предприятие по розливу напитков Coca-Cola European Partners представило Ежегодный доклад о корпоративном управлении, в котором в числе факторов риска, которые могут повлиять на курс компании в 2018 году, была названа «политическая нестабильность в Каталонии и Испании». В документе рассматриваются три десятка факторов, которые могут представлять угрозу для бизнеса.

В анализе ситуации в Каталонии отмечается, что правительство автономной области в октябре 2017 года «провозгласило в одностороннем порядке независимость, чтобы начать процесс отделения от Испании», после чего центральное правительство «приостановило» его полномочия и объявило новые выборы, в результате которых «партии-сторонники независимости повторно сформировали правительство Каталонии».

Авторы доклада предупреждают, что напряжённая обстановка может сохраниться и привести в дальнейшем к продолжительному периоду нестабильности на политическом, экономическом и рабочем уровне, затрагивая интересы клиентов и потребителей. Они добавили, что конфликт может иметь негативные последствия для туризма и потребления.