Чистая прибыль Inditex за 3 месяца – 554 млн евро

Испанский текстильный холдинг Inditex сообщил о чистой прибыли в размере 554 миллионов евро в первом квартале финансового 2016-2017 года (с 1 февраля по 30 апреля), что означает увеличение на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компании удалось заработать 521 миллион евро.

Объем продаж составил 4,879 млрд евро, что на 12% больше. Рост произошел благодаря «активной операционной деятельности» и росту продаж магазинов во всех регионах. В начале второго квартала, в период с 1 мая по 13 июня 2016 года, объем продаж при неизменном курсе валют вырос на 15%.

Группе удалось создать 11 936 новых рабочих мест в течение последних двенадцати месяцев, из которых 2 385 были в Испании.

«Благодаря росту компании, мы в состоянии продолжать создавать новые рабочие места во всех странах, где мы присутствуем, и особенно в Испании», - заявил президент Inditex Пабло Исла. В этом году компания присутствовала на 90 рынках, открыла свои первые магазины в Арубе и Никарагуа. Кроме того, новые точки появились в Нью-Йорке, Люксембурге, Йоханесбурге, Амстердаме и других городах.

Онлайн-магазины открылись в Болгарии, Хорватии, Словакии, Словении, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литва, Мальта и Чехия. Таким образом, Inditex уже присутствует в интернет-пространстве 39 рынков.

Собрание акционеров состоится 19 июля. На нем предстоит одобрить выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,6 евро на акцию, из которых 0,3 уже поступили акционерам 3 мая, а остальные будут выплачены 2 ноября.