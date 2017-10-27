Число юридически выведенных из Каталонии фирм перевалило за 1500

Число компаний, которые формально вывели свои штаб-квартиры из Каталонии в другие регионы Испании в период со 2 по 24 октября, достигло отметки в 1 501, сообщают информагентства страны со ссылкой на данные Коллегии регистраторов имущества. В этот вторник регион покинули еще 107 фирм.

Большинство "переехавших" предприятий (1 342) ранее были зарегистрированы в Барселоне. Юридический адрес еще 33 фирм располагался в Жироне, 61 – в Лериде и 64 – в Таррагоне.

Со 2 по 9 октября адреса своих штаб-квартир сменили 219 компаний, а к 11 октября эта цифра достигала уже 551. К 16 октября подобное решение приняли руководители 700 фирм, к 17 октября – 805, к 18-му – 917, к 19-му – 1 185, а к 20 октября – 1 302. Остальные сменили адреса в минувшие понедельник и вторник. Без учета выходных и праздничных дней, каждый час свои штаб-квартиры из Каталонии выводят почти 4 компании.

В свою очередь, в вышеозначенный период со 2 по 24 октября наблюдалась и обратная динамика, правда, темпы ее были значительно более умеренными: 59 фирм перенесли свои головные офисы в Каталонию. 52 из них пришлись на долю Барселоны.