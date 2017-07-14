Число новых юридических лиц в Испании за год сократилось на 6%

В первом полугодии текущего года в Испании было создано 53 676 новых фирм, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на «Исследование предпринимательской демографии», проведенное компанией Informa D&B.

Лидерами по числу новых компаний стали отрасли торговли (11 706, 22% от общего числа), строительство (11 449) и услуги в области предпринимательства (7 600). В области промышленности, напротив, число новых фирм сократилось на 637.

В июне количество вновь зарегистрированных юридических лиц сократилось на 7% в среднегодовом выражении и на 2% - в среднемесячном. Объемы инвестиций за первые шесть месяцев также снизились – до 2,978 миллиардов евро (-15%). Впрочем, в июле эта цифра выросла на 6% и составила более 500 миллионов.

В первом полугодии наблюдалось ухудшение всех показателей предпринимательской демографии: сократилось число зарегистрированных фирм и объем вложений в них. «Что касается уровня предпринимательской смертности, в том числе публичных торгов и закрытия фирм, то он, напротив, вырос», отмечает директор аналитического отдела Informa D&B Натали Джанезе.

В сфере высоких технологий количество новых фирм осталось примерно на том же уровне: за первые шесть месяцев оно сократилось до отметки в 2 740 компаний (-0,22%). В июне было зарегистрировано 463 подобных предприятия (-5% в среднемесячном выражении), что составляет 5% от общего числа вновь зарегистрированных юридических лиц. Объем инвестиций в них составил почти 140 миллионов евро, что на 117% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов лидером по числу зарегистрированных фирм в первом полугодии стал Мадрид (11 052, -0,5% в среднегодовом выражении). За ним следуют Каталония (10 959) и Андалусия (8 738). В общей сложности на долю трех автономий пришлось 57% новых предприятий.