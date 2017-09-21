Число мультимиллионеров в Испании за годы кризиса выросло в два раза

Число испанских граждан, чье состояние оценивается более чем в 30 миллионов евро, выросло в два раза по сравнению с докризисным периодом.

По данным Министерства финансов, в 2015 году суммы, превышающие вышеупомянутую цифру, задекларировали 549 налогоплательщиков, в то время как в 2011-м этот показатель был на 55% ниже. По сравнению с 2007 годом число мультимиллионеров выросло в 2,3 раза, пишет La Vanguardia.

Помимо увеличения разрыва между богатыми и бедными, статистика налоговой службы также отражает последствия налоговой амнистии и введения требования о декларировании зарубежной собственности, в результате которых властям стало известно о новых объектах имущества. Так, 188 860 деклараций, поданных после принятия соответствующих нормативов, были включены недвижимость, банковские счета, акции и прочее имущество на сумму более 582 миллиардов евро. Более половины от этой суммы приходится на долю Каталонии и Мадрида (173,02 миллиарда и 150,325 миллиарда соответственно).

Налог на имущество был отменен правительством Хосе Луиса Сапатеро в 2008 году, однако уже через три года в свете огромного дефицита бюджета премьер-министр пересмотрел свое решение. Сбор этого налога был отдан на откуп автономным сообществам, и каждый регион установил свои минимальные лимиты в индивидуальном порядке. В самых экстремальных случаях, например, в Мадриде, состоятельные граждане освобождены от уплаты данного сбора, благодаря чему только за 2015 год они сэкономили почти 800 миллионов евро. В столице каждый из 17 000 представителей данной группы населения задекларировал в среднем 8,8 миллиона евро. В свою очередь, 40 000 состоятельных каталонцев располагают активами на сумму примерно 2,4 миллиона евро каждый. За счет вышеупомянутого налога в регионе было собрано 464 миллиона евро.

Ставки подоходного налога для самых богатых граждан в 2015 году составили в среднем 27,2%, в то время как годом ранее эта цифра достигала 31,8%. В Каталонии они платят 28,2%, а в Мадриде – 29,6%,