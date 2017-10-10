Число миллионеров в Испании выросло на 60% по сравнению с докризисным периодом

В прошлом году количество миллионеров в Испании выросло до 202 200 человек, что на 9 600 больше, чем годом ранее (+5%). Как сообщают информационные агентства страны, на мировом уровне численность состоятельного населения выросла на 7,5%, а суммарный размер его состояния – на 8,8%.

Соответствующие сведения были приведены в докладе World Wealth Report 2017 консалтинговой компании Capgemini. Согласно содержащейся в нем информации, по сравнению с 2008 годом число миллионеров в Испании выросло почти на 60%. По их количеству страна заняла 14 место в мире и 7 по Европе. Что касается размера их состояния, то в прошлом году он вырос на 5,5% и достиг отметки в 495,485 миллиардов евро. Этот показатель был самым высоким с начала кризиса.

По данным доклада, на глобальном уровне число миллионеров в 2016 году выросло на 7,5% и составило 16,5 миллионов человек. Их состояние, как говорилось выше, увеличилось на 8,8% - до 53,8 триллиона евро.

Особенно заметным рост числа состоятельных граждан оказался в России, где миллионеров стало на 20% больше, чем годом ранее. На такую же цифру увеличился и суммарный размер их состояния. Схожая тенденция наблюдается и в Бразилии: число миллионеров здесь выросло на 10,7%, а объем их активов – на 12,7%.

Авторы документа отмечают, что более половины обладателей значительных состояний (56,2%) готовы подумать об использовании услуг высокотехнологичных компаний для управления своим имуществом в силу их эффективности, прозрачности, инновационного характера деятельности и цифровых возможностей. 47,8% миллионеров отметили, что комиссия, взимаемая за управление состояниями, воспринимается ими как комфортная.

В заключение составители доклада отметили, что основными факторами роста стали общая ориентированность состоятельных граждан на инвестиции, использование кредитования для вложения средств, образ мышления, заточенный на увеличение капитала, и стабильная рентабельность некоторых из их активов.