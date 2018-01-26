Число безработных в Испании сократилось на 11%

В 2017 году безработных в Испании стало меньше на 471 тысячу человек. По сравнению с предыдущим годом безработица в стране сократилась на 11%. Несмотря на положительные результаты, в минувшем году сокращение безработицы оказалось менее существенным, чем в предыдущие три года. В 2016 году число безработных испанцев уменьшилось на 541 тысячу человек, в 2015 – на 678 тысяч, а в 2014 – на 478 тысяч.

По состоянию на конец 2017 года безработица в Испании установилась на уровне 16,55%, что на 2 пункта меньше, чем годом ранее.

В целом к концу 2017 года в Испании численность работающего населения составила 18 миллионов 998 тысяч человек, а число нетрудоустроенных граждан – 3 миллиона 767 тысяч человек.

По данным Национального института статистики, в прошлом году количество рабочих мест выросло на 490 тысяч (2,6%), что больше, чем в 2016 году, когда было создано 414 тысяч рабочих мест, но меньше, чем в 2014 году, когда появилось 434 тысячи рабочих мест.

Отмечается, что в 2017 году наблюдались периоды спада и подъёма занятости. Так, в третьем триместре число трудоустроенных граждан превысило 19 миллионов, что является самым высоким показателем с 2008 года. В период с октября по декабрь, напротив, безработица выросла почти на 1%.

Таким образом, в 2017 году в Испании сохранилась тенденция сокращения безработицы, которая наблюдается на протяжении последних пяти лет. За этот период число безработных сократилось на 2,25 миллиона человек.