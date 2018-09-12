Чемпион Формулы-1 продаёт мороженое на Ибице

Оставив карьеру пилота Формулы-1 году после победы на Гран-При в Абу-Даби в 2016, Нико Росберг занялся бизнесом, часть из которого находится на Ибице.

В интервью испанскому изданию Expansión, 27-летний сын легендарного гонщика Кеке Росберга заявил, что достиг поставленных целей в спорте, а сейчас ему нравится вести более размеренную жизнь, для которой отлично подходит остров Балеарского архипелага.

Гонщик вместе со своей женой Вивиан Сибольд проводят значительную часть времени на Ибице, где они познакомились в юном возрасте.

В 2012 году пара открыла в старом порту Ибицы джелатерию Vivi's Creamery. Она разместилась в уютном месте рядом с рынком Mercado Viejo, неподалёку от стены, окружающей старинный Верхний город, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изначально бизнес вела супруга спортсмена, которая занималась интерьером и подготовкой меню, основанного на натуральных местных продуктах. Когда Росберг отошёл от спорта, он также начал активно принимать участие в этой деятельности.

Кроме этого, бывший пилот инвестирует в проекты, связанные с развитием мобильности и переходом на электрический транспорт. Пара также рассказала, что ведёт бизнес по аренде недвижимости в Монтекарло.