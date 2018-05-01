Цены на бензин в Испании выросли до уровня 2015 года

Средняя цена за литр бензина и дизельного топлива в Испании на этой неделе выросла на 0,7%, достигнув самого высокого уровня за последние три года.

Стоимость бензина демонстрирует рост на протяжении четырёх недель подряд, и на прошлой неделе цена установилась на уровне 1,27 евро, что является рекордным показателем с августа 2015 года.

Что касается «дизеля», литр этого топлива подорожал в среднем на 0,77% до 1,17 евро, что сопоставимо с июлем 2015 года.

Цены на топливо в Испании отражают мировой подъём цен на нефть, которые впервые за 3,5 года достигли 75 долларов за баррель.

В Испании бензин обходится дешевле, чем в среднем по Евросоюзу, где литр Euro-Super 95 стоит 1,4 евро, а литр дизельного топлива – 1,3 евро.