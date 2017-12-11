Caixabank запускает специальный сервис для стартапов

Банк Caixabank представил новую концепцию финансовых услуг, предназначенную исключительно для стартапов с большим потенциалом роста. Как сообщает El Mundo, она получила название DayOne. В соответствии с планами CaixaBank, за первый год работы сервисом могут воспользоваться 4 000 клиентов.

Благодаря соглашению с Европейским инвестиционным фондом, DayOne сможет предложить фирмам кредитные линии на 250 миллионов евро. Кроме того, банк предоставит клиентам свою сеть глобальных контактов, включающую в себя международные фонды и банки, с помощью которой стартапы смогут привлечь финансирование.

Офисы DayOne разместятся в двух знаковых зданиях Мадрида и Барселоны. Столичный центр разместится на первом этаже здания на улице Хуан Браво, а в Барселоне штаб-квартирой станет здание Торговой палаты на проспекте Диагональ. Центры DayOne задуманы как хабы для встреч талантов и капитала, поэтому их основная функция заключается в установлении связей между основателями технологических компаний, партнерами, которые помогут им в развитии бизнеса, и инвесторами, заинтересованными в инновационных проектах с потенциалом роста. В этом свете дизайн и оснащение центров DayOne будет заметно отличаться от традиционных банковских офисов: основную часть их площадей займут рабочие пространства для предпринимателей, конференц-залы и площадки для проведения конференций, учебных мероприятий и мастер-классов.

По словам генерального директора CaixaBank Хуана Алькасара, "создание DayOne укрепит нашу стратегию по развитию банковской модели, адаптированной под нужды каждого отдельно взятого сегмента и отвечающей потребностям каждого клиента".