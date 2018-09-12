Booking.basic пришёл в Испанию

На прошлой неделе Booking.com запустил систему Booking.basic, с помощью которой портал предлагает пользователям номера в испанских отелях, зарегистрированных на других платформах.

На данный момент база Booking.basic включает предложения порталов CTrip и Agoda. Они предлагаются пользователю в тех случаях, если сам Booking не может предложить лучшую цену.

С введением нового формата специалисты в области гостиничного дела забили тревогу, поскольку эта система может нанести ущерб отелям. Испанские эксперты сообщают, что отображение отелей на Booking.basic может быть связано с перераспределением тарифов, несоблюдением условий контрактов, а также случаями, когда отель заключил контракты с посредниками, указав разные цены.

Booking запустил этот формат в одностороннем порядке и отель не может от него отказаться.

Специалисты рекомендуют пересмотреть контракты с CTrip и Agoda на предмет правильного указания тарифов со скидками, а также указания права на перераспределение тарифов.