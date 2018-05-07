Бильбао намерен стать европейским лидером по производству ветровой энергии

С созданием в Бильбао нового производства и кластера компаний, специализирующихся на ветровой энергии, Страна Басков намерена побороться с конкурентами из Китая и Северной Европы в борьбе за лидерство в этом секторе.

В Стране Басков расположено 112 компаний сектора ветровой энергетики, которые покрывают практически весь цикл производства, хотя баскские ветровые установки составляют всего 0,6% от общего числа в Испании. Кроме того, главные офисы основных игроков на рынке ветровой энергии Испании Iberdrola и Gamesa находятся в Бильбао и окрестностях.

Рост производства ветровой энергии в Испании приостановился из-за кризиса. Тем не менее, страна остаётся пятой в мире по установленной мощности ветровых электростанций, и с 2016 года вновь наращивает темпы производства.

По прогнозам Испанской ассоциации ветровой энергетики, к 2020 году сектор принесёт стране 5 миллиардов евро.