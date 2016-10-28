Безработица в Испании впервые за 6 лет опустилась ниже 20%

Уровень безработицы в Испании впервые за 6 лет снизился до отметки ниже 20%, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE). Так, в третьем квартале года нетрудоустроенными оказались 18,9% населения (4,3 миллиона человек), что на 5,6% меньше, чем в предшествующем триместре, и на 10,9% меньше, чем годом ранее. Во многом эти изменения обусловлены активным наймом в сфере услуг в летний туристический период.

Впрочем, по мнению представителей профсоюза UGT, особых поводов для радости нет: многие рабочие места отличает их временный характер и плохие условия труда.

В последний раз данный показатель находился на отметке менее 20% в 2010 году. Тогда экономический кризис только набирал силу, и число безработных постоянно росло. К 2013 году этот показатель достиг примерно 27%, после чего снова пошел на спад.

Пришедший к власти в 2011 году премьер-министр Мариано Рахой часто подчеркивал, что в годы его правления экономика страны вновь начала расти, а показатели безработицы, напротив, падать, однако оппозиционеры и прочие критики заявляют о краткосрочности и нестабильности заключаемых трудовых договоров – иногда срок их действия составляет всего неделю.

"Тем самым власть закрепляет тандем работы и бедности, так как в нашей стране временные контракты и плохие условия труда идут рука об руку", - гласит пресс-релиз UGT. Рахоя также обвиняют в росте неравенства из-за жестких мер по сокращению расходов. Несмотря на это, в ближайшее время Рахой вновь вернется к власти, положив конец десятимесячному периоду отсутствия правительства в стране после двух неудачных выборов.