Безработица в Испании в августе выросла после 5-месячного падения

Число безработных, зарегистрированных в отделениях испанской государственной службы занятости, выросло в августе до 3 697 496, согласно информации, опубликованной Министерством труда. Это означает, что в стране появилось на 14 435 больше безработных, чем в июле, когда этот показатель составлял 3 683 061. Это был первый рост после пяти месяцев последовательного падения. Однако Министерство отмечает, что это самый низкий показатель с августа 2009 года.

Последний месяц лета традиционно является плохим для трудоустройства, так как заканчиваются временные контракты, связанные с туристическим сезоном. Показатель безработицы в августе рос с 2001 года, правда, в 2013-м было отмечено падение на 31 человека. В 2015 году число нетрудоустроенных увеличилось на 21 679 человек.

Безработица снизилась в нескольких испанских провинциях: в Галисии (-2412), на Канарских островах (-1884) и в Наварре (-707). Наиболее сильный рост был отмечен в Валенсии (6451), Каталонии (4424) и Мадриде (3159).

Работы лишились люди главным образом из сферы услуг – 18 431 человек; Сельского хозяйства и рыболовства – 6018, промышленности - 5884, и строительства – 3 548 человек.

Число нетрудоустроенных людей моложе 25 лет уменьшилось на 2500 человек, что на 0,87% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Число безработных мужчин в Испании составляло 1 624 313, а женщин – 2 073 183.

За последние 12 месяцев безработица снизилась на 370 459 человек, это «самый большой спад в августе в исторической серии» с 1999 года. За этот период годовой темп снижения безработицы стал самым быстрым и составил 9,1%.