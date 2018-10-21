BBVA, Santander и Bankia закрыли доступ к ипотеке на своих сайтах

Верховный суд Испании в четверг 18 октября постановил, что налог за юридические задокументированные правовые акты по ипотекам, должны платить банки, а не клиенты. На следующий день суд высшей инстанции отменил собственное решение. На фоне этих событий три главных испанских банка: BBVA, Santander и Bankia из соображений предосторожности закрыли информацию об ипотеках на своих сайтах.
Сведения об ипотеках на странциах других крупных банков Испании, таких как Caixabank, Bankinter или Sabadell пока по-прежнему доступны.
В Верховном суде поясняют, что вопрос будет повторно вынесен на обсуждение и коллегия из 31 судьи соберётся для вынесения окончательного вердикта. Если банки всё же обяжут взять на себя расходы по оформлению ипотек, для финансовых учреждений это может означать выплату 4 млрд евро.
Налог за юридические задокументированные правовые акты по ипотекам регулируется каждым автономным сообществом отдельно, а его ставка не является фиксированной.Темы: Бизнес Недвижимость