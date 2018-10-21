BBVA, Santander и Bankia закрыли доступ к ипотеке на своих сайтах

Верховный суд Испании в четверг 18 октября постановил, что налог за юридические задокументированные правовые акты по ипотекам, должны платить банки, а не клиенты. На следующий день суд высшей инстанции отменил собственное решение. На фоне этих событий три главных испанских банка: BBVA, Santander и Bankia из соображений предосторожности закрыли информацию об ипотеках на своих сайтах.