BBVA продал своё агентство недвижимости американскому фонду

Испанский банк BBVA и американский фонд Cerberus 10 октября завершили сделку по продаже компании Anida, специализирующейся на недвижимости в Испании. Переговоры по ней велись почти год.

После того как были получены соответствующие разрешения, Anida вместе со своими активами и персоналом, может наконец перейти к Cerberus. Соглашение предполагает создание организации, которую будет контролировать американский фонд, а BBVA сохранит в ней часть капитала. Такой компанией станет Divarian Propiedad, доля банка в которой составит 20%.

Окончательная сумма сделки не называется, но ранее озвучивалась цифра в 5 млрд евро, к которым добавятся активы в виде участков, проектов и готовых объектов.

В планах у BBVA также продать пакет из 3,5 тысяч объектов, включая так называемый проект Buffalo, бизнес-центры, башню Torre Puig и прочую недвижимость.