Барселонская регата не нашла спонсора

Фонд Fnob отменил кругосветную регату Barcelona World Race, старт которой был намечен на 12 января 2018 года, из-за сложностей с поиском спонсора и «отсутствием политической стабильности».

Окончательное решение об отмене соревнования было принято 22 марта в результате совещания, на котором присутствовали представители мэрии, порта и торговой палаты Барселоны. Тем не менее, организаторы сообщили, что уже начали подготовку к следующей регате, которая должна пройти в 2022-2023 году.

В фонде отметили стечение неблагоприятных обстоятельств, которые преследуют регату на протяжении нескольких лет. Так, процесс признания мероприятия представляющим исключительный интерес для публики завершился лишь в 2017 году, хотя заявка была подана в 2015, а комиссия по подготовке планов и программ спонсирования регаты будет создана не раньше апреля текущего года. Всё это осложнило поиски спонсоров и привело к продолжительным задержкам.

В фонде добавили, что состояние неопределённости в политических институтах, ещё больше затрудняет продвижение регаты. По словам его представителей, некоторые потенциальные спонсоры отказались от проекта из-за неуверенности в том, что они получат поддержку со стороны властей, которая гарантировала бы проведение мероприятия такого масштаба.