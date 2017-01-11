Барселона признана городом с самой успешной стратегией экономического продвижения

Престижный лондонский журнал fDi Magazine, входящий в состав медиагруппы Financial Times, присвоил Барселоне титул города с самой успешной стратегией экономического продвижения на международном уровне в рамках вручения первой премии fDi Strategy Awards. Составители рейтинга выделили каталонскую столицу среди 124 городов и регионов благодаря эффективному сочетанию технологий и стратегий городского планирования. Кроме того, город получил высокие оценки с точки зрения управления, ориентированного на результаты, диверсификации и веб-стратегий.

«В то время, как в последние годы объем инвестиций в Европе сократился, в Барселоне и Каталонии произошло его повышение», - отметили представители fDi Magazine. Особого упоминания удостоились многочисленные нетворкинг-мероприятия, прошедшие в столице региона, а также оказываемая инвесторам поддержка на всех этапах процесса, которая привела к ощутимым результатам.

Заместитель мэра Барселоны по вопросам предпринимательства, культуры и инноваций Жауме Кольбони поблагодарил fDi Magazine за присвоенную городу награду, которая повысила уровень его международного престижа, и выразил надежду на то, что «премия позволит Барселоне улучшить качество оказываемых услуг».

Мэрия Барселоны также напомнила, что в свое время именно она стала одним из основателей Комитета по вопросам развития воздушных маршрутов (CDRA) и что за последние десять лет количество межконтинентальных рейсов из аэропорта Эль-Прат выросло в два раза. «Мы выступаем в лиге крупнейших городов мира, поэтому для нас крайне важен поиск новых возможностей, которые позволят продвинуть нашу экономику», - заявил Кольбони.

По его словам, одной из ближайших задач мэрии является расширение этой стратегии на пригороды каталонской столицы и составление соответствующего плана.