Барселона и Мадрид вошли в топ-20 самых динамичных городов Европы

В двадцатку самых динамичных городов Европы попали Барселона и Мадрид. Рейтинг составляет инвестиционная компания Savills Investment Management.
Столица Испании - на 20 месте, а Барселона - на 14-м. По сравнению с прошлым годом позиции Мадрида не изменились. А вот Барселона продвинулась вперед на 7 строчек, в основном благодаря своему превращению в своеобразный хаб для новых технологий и стартапов.
Первое место в Европе занимает Лондон, второе - Париж, а третье - Кембридж.Темы: Бизнес Мадрид Барселона