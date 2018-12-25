Барселона – лидер по привлечению иностранных инвестиций из Европы

Журнал fDi Magazine, который является частью группы Financial Times, второй раз подряд назвал Барселону городом с наилучшей стратегией продвижения и привлечения инвестиций из других стран Европы.

Каталонская столица обошла в рейтинге такие города как Амстердам, Париж, Берлин и Дублин. В общей сложности издание проанализировало 146 городов по всей Европе.

В мэрии Барселоны отметили, что доклад «Европейские города и регионы будущего 2018/2019» говорит о том, что каталонская столица смогла оправиться, несмотря на утечку компаний и многочисленные сообщения в прессе о беспорядках после референдума о независимости. В документе также указывается на то, что город ориентирован на удержание и привлечение иностранных инвестиций. Издание добавляет, что Барселона запустила стратегию по обновлению брэнда города и придерживается политики прозрачности, дабы сформировать атмосферу доверия и благоприятный климат для ведения бизнеса, развития технологий и предпринимательской культуры.

Кроме того, журнал дал положительную оценку стимулированию в Барселоне компаний, которые делают ставку на гендерное разнообразие в своей кадровой политике, а также организаций, способствующих найму молодых безработных людей, а также кандидатов старше 45 лет.