Барселона – четвёртый город в Европе по инвестициям в стартапы

2017 год стал рекордным в Европе по объёму инвестиций в стартапы в области технологий, которые составили в сумме 19 миллиардов долларов (16 миллиардов евро), что на 32,5% выше, чем в прошлом году. Такие данные приводит инвестиционный фонд Atomico в своём ежегодном отчёте о ситуации в сфере технологий в Европе. В документе также сообщается, что в 2016 году в регионе было совершено 3 449 таких операций.

По итогам исследования организация дала заключение о том, что сфера технологий в Старом Свете в настоящее время «сильна как никогда».

В то же время Европа в этом вопросе значительно уступает США, где в 2016 году стартапы получили в совокупности 71 миллиард долларов инвестиций, а число вложений составило 8 500.

На европейском континенте больше всего, (5,4 млрд долларов) инвестировали в стартапы в Соединённом Королевстве, за ним следуют Германия, Франция и Швеция. Испания находится на пятом месте с 800 миллионами долларов. При этом 722 миллиона долларов приходятся на Барселону, которая оказалась четвёртым городом в Европе по объёму инвестиций в стартапы. В первой тройке европейских городов – Лондон (5 млрд.), Берлин и Париж.

В Atomico отмечают, что в Европе сформировалась собственная система, которая характеризуется глубокими познаниями в области технологий, географическим разнообразием и уникальным подходом, заключающимся во взаимодействии с традиционной индустрией.