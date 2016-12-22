Bankinter: испанская экономика может перейти от восстановления к фазе роста

Испанская экономика развивается ударными темпами и рвет все шаблоны, реализацию которых предсказывали именитые эксперты. Аналитики банка Bankinter представили один из самых оптимистичных прогнозов и заверили, что у страны есть все шансы выйти из трудного периода и перейти от восстановления к росту. Если намеченные Bankinter показатели будут достигнуты на практике, то к концу года уровень роста может составить 3,3%, что на 0,1% больше, чем годом ранее. В 2017-м ВВП может вырасти на 2,8%, а в 2018-м – на 2,6%. В обоих случаях эта цифра будет выше средней по еврозоне, которая составляет 1,6%.

«В последние годы радикальным образом изменилась сама структура ВВП. Как мы и предсказывали, доля строительного сектора сократилась в пользу экспорта, рост которого, в свою очередь, обеспечивается в большей степени продажей товаров, чем услуг. Подобные изменения свидетельствуют о том, что испанская экономика не ограничивается туризмом, который относится к сектору услуг”, отмечают эксперты Bankinter. На данный момент Испания лидирует в рейтинге стран с наиболее активным ростом объемов экспорта и постоянно бьет исторические рекорды в данной сфере.

Впрочем, в стране по-прежнему существуют две важные проблемы, которые усугубились в последние годы: высокий уровень безработицы и хрупкость государственной казны. Что касается рынка труда, то восстановление его во многом было обусловлено ростом производительности, основанной на снижении трудовых затрат, а значит, разрушении рабочих мест и падении заработной платы. Так, по мнению экспертов Bankinter, показатели трудоустройства вернутся на уровень 2008 года не раньше следующего десятилетия. На данный момент удалось восстановить только каждое второе уничтоженное в годы кризиса рабочее место, а это значит, что полностью процесс завершится к 2020 году.

В свою очередь, динамика развития государственной казны также создает поводы для беспокойства. Чтобы достичь намеченных Брюсселем показателей дефицита, правительству Испании пришлось принять ряд мер, которые поддерживают далеко не все эксперты. Так, представители Института экономических исследований (IEE) считают ошибкой повышение минимального размера оплаты труда, а также изменений, касающихся отчислений в систему социального страхования и налогообложении фирм. По их мнению, эти шаги могут оказаться контрпродуктивными и затормозить инвестиции, экономический рост и создание рабочих мест.