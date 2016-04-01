Банк Santander сокращает штат и закрывает 450 офисов в Испании

Банк Santander объявил профсоюзам в пятницу, что в связи с реструктуризацией своей коммерческой сети закроет 450 офисов в Испании. Это 13% от общего количества. Председатель совета директоров банка Ана Ботин заявила, что в ближайшее время предстоит решить, какое число сотрудников сократить.

В основном Santander планирует закрыть мелкие офисы, в которых работает от одного до трех человек, чтобы усилить более крупные, с большим количеством технических и людских ресурсов. В банке уверены, что это позволит сделать присутствие на испанской территории более уверенным. Santander надеется ускорить преобразование бизнеса, потому что считает работу больших подразделений более эффективной и коммерчески-успешной.

Параллельно с закрытием банк преобразует 350 своих крупных офисов, сделает их более мультифункциональными, ориентированными на клиентов. Этот процесс должен завершиться в 2016 году. А в 2018-м количество подобных площадок может достичь одной тысячи.

Одной из самых сложных частей процесса будет адаптация персонала и работа с профсоюзами. Изменения также коснутся подразделения банка Ciudad Financiera и мадридского Boadilla del Monte.