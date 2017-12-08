Банк Santander пересмотрел условия сокращения зрелых сотрудников

В рамках процедуры сокращения штата, последовавшей за покупкой банка Popular, Santander предложил своим сотрудникам в возрасте от 50 до 54 лет компенсацию в размере 80% от суммарной заработной платы за 8 лет с лимитом в 380 000 евро. Как сообщают информационные агентства Испании, аналогичные условия были предложены и тем, кто покинул банк в ходе массовых сокращений 2016 года. До этого момента руководство предлагало представителям вышеупомянутого коллектива компенсацию из расчета в 40 дней за каждый отработанный год. Таким образом, новое предложение стало для банка огромным шагом в переговорах с сотрудниками.

Соответствующее решение было принято по итогам пятой встречи комитета, отвечающего за обсуждение вопросов коллективного увольнения работников Banco Santander и Banco Popular. Она состоялась после того, как менеджмент Santander снизил число попавших под сокращение до 1 200 человек и одобрил возможность досрочного выхода на пенсию в 55 лет с получением выходного пособия в вышеозначенном размере. Таким образом, количество сокращаемых работников снизилось почти на 25%: изначально планировалось уволить 1 585 человек. Помимо этого, еще 575 сотрудников будут переведены в другие подразделения группы компаний Santander. В дополнение к выходному пособию работники в возрасте от 50 до 54 лет также получат 2 000 евро за каждые 3 года, проведенные в компании, и льготные условия при получении ипотечных займов.