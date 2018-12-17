Банк Испании снизил прогноз по экономическому росту до 2,5%

Банк Испании снизил на один пункт до 2,5% свой прогноз по росту экономики страны к концу 2018 года на основе новых данных по макропоказателям, которые были опубликованы в минувшую пятницу. Предыдущие данные были представлены в сентябре и также включали снижение на одну десятую.

Банк пока сохранил прогноз на 2019 на том же уровне в 2,2%, а прогноз на 2020 снизил на одну десятую до 1,9%. Кроме того, появились первые данные по 2021 году. Ожидается, что рост экономики составит 1,7%. Испанское правительство, в свою очередь, предсказывает рост в 2,7% – в текущем году, 2,4% – в 2019, 2,2% – в 2020 и 2,1% – в 2021.

В сравнении с предыдущими оценками, прогноз Банка Испании по росту ВВП также немного снижен: на одну десятую в 2018 и 2020 годах.

Свой неизменный прогноз по 2019 году банк объясняет рядом уравновешивающих факторов, включая небольшое увеличение динамики экономической деятельности по сравнению с предыдущими прогнозами или падение цен на нефть. К тому же, оценка внешних рынков также снизилась по сравнению с сентябрьскими показателями.