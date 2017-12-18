Банк Испании снизил ожидаемый показатель роста ВВП

Банк Испании пересмотрел свои прогнозы роста ВВП на 2018 и 2019 годы в сторону снижения на 0,1 процентного пункта – до 2,4% и 2,1% соответственно, сообщают информационные агентства страны. Причиной тому стала неопределенность, вызванная ситуацией в Каталонии. Впрочем, ее негативное влияние будет частично компенсировано улучшениями в сфере внешних рынков.

В свой последний доклад о макроэкономических прогнозах на 2017-2020 годы Банк Испании впервые включил предполагаемые показатели 2020 года, когда уровень экономического роста может достичь 2,1%, а уровень роста ВВП – 3,1%. Что касается последнего триместра текущего года, то на его результатах негативно скажется вышеупомянутая напряженная ситуация в Каталонии.

Прогнозы Банка Испании на следующий год оказались на 0,1 процентного пункта выше прогнозов правительства, которое предсказывает рост на 2,3%. Впрочем, предполагаемые показатели ВВП могут быть пересмотрены в сторону увеличения, если напряжение в Каталонии спадет благодаря положительному разрешению ситуации. В минувшую пятницу министр экономики Луис де Гиндос уже отметил, что в последующие годы экономику страны ждет рост на 2,5-3%.

Основной угрозой, как говорилось выше, Банк Испании считает политическую неопределенность в Каталонии. Окончательное ее влияние на экономику страны будет зависеть от масштабов политического напряжения. В последние недели оно несколько ослабло, и это может привести к более выраженному по сравнению с прогнозами Банка Испании росту ВВП. Впрочем, повторное усугубление ситуации может оказать выраженное влияние на решения частных агентов в области затрат.

Несмотря на региональный кризис, специалисты Банка Испании считают, что испанская экономика и дальше будет следовать взятому курсу на рост благодаря корректировке макроэкономического дисбаланса, которая придала экономике большую устойчивость к возможным пертурбациям.

В частности, рост ВВП будет основан на национальном спросе, который, в свою очередь, ждет постепенный устойчивый рост, а также на формировании капитала и инвестициях в сферу предпринимательства. Что касается иностранного спроса, то он также окажет положительное влияние на динамику ВВП и вырастет на 0,4% в 2018 году и на 0,3% в 2019-м за счет роста объемов экспорта. Показатели импорта, в свою очередь, также ждет определенное повышение, но оно будет менее выраженным.

На рынке труда Банк Испании прогнозирует некоторое замедление темпов активного роста. В 2018 году уровень занятости населения вырастет на 2,3%, а в 2019-м – на 1,7%. Показатели безработицы снизятся до 17% в текущем году и до 14,9% в следующем. К 2020-му они составят менее 11%.

Уровень дефицита к концу 2017 года снизится до 3,2% от объема ВВП, что на 0,1 процентного пункта больше, чем было согласовано с Брюсселем. В последующие годы он будет снижаться и дальше – до 2,5% в 2018 году, 2,1% в 2019-м и 1,8% в 2020-м. Показатели инфляции в этом году составят около 2%, в следующем – около 1,5%, а в 2019-м – около 1,4%.

Помимо каталонского кризиса, Банк Испании называет и ряд других факторов, которые могут повлиять на экономические прогнозы. Так, в краткосрочной перспективе положительные изменения возможны благодаря улучшениям в еврозоне, а в среднесрочной, напротив, вероятны ухудшения вследствие высокой оценки некоторых финансовых активов, дисбаланса китайской экономики и дальнейшего развития процесса выхода Великобритании из состава ЕС.