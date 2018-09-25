Банк Испании предупреждает о возможном росте потребительских кредитов

Банк Испании на этой неделе выпустил предупреждение о потенциальном риске резкого повышения числа потребительских займов, которые с 2014 года выросли на 47%. В банке отмечают, что этот процесс связан с некоторыми рисками для финансовой стабильности и макроэкономики.

Банковское учреждение говорит об отсутствии гарантий по подобным займам, за исключением случаев финансирования покупки автомобилей. Дабы минимизировать риски для финансовых учреждений, банк рекомендует, чтобы решения сторон основывались на реальных ожиданиях по поводу выплаты кредита.

С другой стороны, банк отмечает, что рост потребительских кредитов в стране соответствует темпам сокращения долгов у испанцев. Кроме того, на такие виды займов приходится незначительный удельный вес – около 5%.

С 2014 года сальдо по потребительским кредитам в Испании демонстрировало устойчивое восстановление. По состоянию на середину 2018 года рост составил 14%. В категории финансирования долговечных товаров, в том числе автомобилей этот рост достигает 21%. В то же время в сегменте жилья, сальдо по-прежнему сокращается.