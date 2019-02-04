Банк Испании: повышение минимальной зарплаты может уничтожить 125 тысяч рабочих мест

Банк Испании считает, что запланированное в 2019 году повышение минимальной заработной платы (SMI) до 900 евро может привести к значительному сокращению числа рабочих мест. По оценкам банка, страна может потерять 125 тысяч рабочих мест, что эквивалентно 0,8% от общего числа работников с полной занятостью.

Такой прогноз даётся на основе анализа о влиянии повышения минимальной зарплаты за 2017 год, когда SMI выросла на 8% до 707,6 евро. С другой стороны, банк отмечает некоторую неопределённость в оценке, поскольку в 2018 году ставки не менялись.

В Банке Испании полагают, что в результате повышения потерять работу могут 12,7% сотрудников, чья заработная плата не превышает 900 евро, что составляет 6,2% от общего числа работающих граждан.

В банке отмечают, что повышение сократит на 28% количество рабочих мест, на которых трудятся работники в возрасте от 45 до 64 лет с заработной платой менее 900 евро. В возрастной категории от 33 до 44 лет их доля составит 15,9%, от 25 до 32 лет – 1,6%, от 16 до 24 лет – 2,2%.

Также сообщается, что сильнее всего меры скажутся на занятости в сельском хозяйстве, где исчезнет 11,1% рабочих мест, и в секторе рыночных услуг – 7,7%.

С другой стороны анализ показал, что средняя зарплата в Испании вырастет на 0,8%. Наиболее заметным будет рост в возрастной категории 16-24 лет – на 3%. В остальных возрастных группах он составит от 0,6% (33-44 лет) до 0,9% (25-32 лет).