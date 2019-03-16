Банк Испании и эксперты прогнозируют увеличение дефицита бюджета

Банк Испании и группа экспертов из 16 исследовательских центров указывают на то, что в 2019 году отклонение по показателю дефицита бюджета в сравнении с уровнем, установленным Европейским Союзом, составит по меньшей мере 12 млн евро.

Главный банк страны представит официальные данные на следующей неделе, в то время как группа экспертов уже обнародовала результаты анализа. Экономисты аргументируют прогноз о росте дефицита бюджета влиянием недавних декретов правительства, затягиванием с принятием бюджета и замедлением экономического роста.

По информации издания El Mundo, исследовательская служба Банка Испании прогнозирует дефицит свыше 2% ВВП, в то время как в планы ЕС предполагали уровень в 1,3% ВВП.

Исследование, представленное фондом Funcas, в состав которого входят 16 центров, говорит о том, что к концу 2019 года дефицит достигнет 2,3% ВВП, что на один пункт больше по сравнению с предыдущими прогнозами. На 2020 год группа прогнозирует дефицит в 2%.

Правительство Испании планировало, что показатель не будет превышать 1,8% ВВП.