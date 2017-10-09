Авиакомпания Iberia займется экологичной переработкой бортовых отходов

По случаю прошедшего в среду Всемирного дня туризма авиакомпания Iberia представила инициативу Zero Cabin Waste, которая стала самым инновационным проектом перевозчика в сфере переработки отходов. Как сообщают информационные агентства Испании, в работе над ним также примут участие компании Ecoembes, Gate Gourmet, Ferrovial Servicios и Biogas Fuel Cell и Высшая школа международной торговли при университете Помпеу Фабра (ESCI-UPF).

Долгосрочная акция, которая завершится в декабре 2019 года, направлена на создание схемы устойчивого управления пищевыми отходами, генерируемыми на борту. Основная задача проекта заключается в том, чтобы сократить их объем на 5% и переработать около 4 500 тонн мусора. Это позволит избежать выброса 4 340 тонн углекислого газа в атмосферу, что примерно эквивалентно показателям 340 авиарейсов между Мадридом и Барселоной.