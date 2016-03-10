Андорра подозревает более 900 клиентов банка BPA в отмывании денег

Андорра объявила результаты аудита, проведенного в Banca Privada de Andorra (BPA), чтобы проверить обвинения от США в отмывании денег, из-за которых банк был принудительно закрыт год назад.

Результаты проверки показали, что 923 клиента могут быть подозреваемыми в отмывании денег, Это только 3% от общего их числа – 29 тыс. По данным Национального института финансов Андорры, они держали в банке 1 миллиард евро, что составляет 19% от денег, которые есть на счетах в BPA.

Из 923 подозреваемых деятельность только около 100 клиентов имеет большинство признаков проведения подозрительных операций, связанных с отмывания денег.

Консультаты PricewaterhouseCoopers (PwC) в течение 12 месяцев проверяли счета клиентов банка после заявления от Министерства финансов США. Кроме того, в BPA работала организация по борьбе с отмыванием денег FinCen, которая специализируется на преступниках из России, Китая и Венесуэлы.

В отчете PwC проанализировали 37 тыс. счетов, 60 тыс. документов и 15 млн транзакций за последние 7 лет. Согласно выводам Национального института финансов Андорры, 92,6% клиентов банка могут быть переведены на новое юридическое лицо, под названием Vall Banc, что может произойти уже в ближайшие недели. Оставшиеся 7,4%, около 2165 клиентов, не прошли проверку. Среди них 923 определены как подозреваемые, а другие 1242 должны еще представить необходимую документацию для подтверждения легитимности средств, счетов и операций.

Княжество Андора владеет 20% капитала банка. Скандал поставил под сомнение имидж региона. И теперь власти дают понять, что ищут доказательства преступлений в действиях акционеров и руководителей банка, братьев Хуана и Игини Сиерко.

На прошлой неделе последние пытались остановить процесс «очистки» банка и требовали компенсировать им долю в 75% выплатой 375 миллионов евро, но власти Андоры им отказали.

«Банк BPA больше не будет осуществлять оперативной деятельности. А его бывшие менеджеры отстранены от управления. Теперь кредитная организация больше не рассматривается как угроза финансовой системе», - говорится в пояснении Национального института финансов Андорры к судебному процессу против братьев Сиерко.