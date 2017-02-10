Андалусия стала крупнейшим в Испании экспортером продуктов и напитков

Андалусия была названа крупнейшим в Испании экспортером продуктов питания и напитков. В 2016 году объем произведенной в регионе продукции обеспечил почти четверть (22,7%) от общенациональной прибыли в данном секторе. Эта цифра оказалась выше, чем в Каталонии и Валенсии, которые обеспечили отрасли 21,9% и 12,6% прибыли.