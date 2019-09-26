Ана Ботин возглавила мировой рейтинг самых влиятельных женщин

Глава банка Santander испанка Ана Ботин названа самой влиятельной женщиной в мире, по версии журнала Fortune. В прошлом году Ботин занимала второе место.
Ботин удалось подняться в рейтинге за счёт растущей активности банка Santander в странах Латинской Америки, особенно в Мексике и Бразилии.
Ана возглавила банк пять лет назад после внезапной смерти своего отца Эмилио Ботина. До этого она работала в инвестиционном банке JP Morgan в США, а затем входила в состав совета директоров компании Coca Cola.
На втором месте в этом году - Эмма Уолмсли, возглавляющая британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline. Замыкает тройку председатель и президент компании Gree Electric Appliances китаянка Донг Мингжу.
Рейтинг опубликован на сайте журнала.