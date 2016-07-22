Amazon запустил в Мадриде сервис по доставке свежих продуктов

Портал Amazon запустил сервис по доставке продуктов на дом в Мадриде и его окрестностях, сообщает El País. Компания намерена составить конкуренцию другим крупным игрокам рынка, в том числе сетям El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, Dia и Alcampo, которые уже предоставляют подобную услугу.

С помощью сервиса Prime Now клиенты смогут выбрать оптимальное время доставки в интервале между 8:00 и 00:00, семь дней в неделю. Система уже работает в Мадриде и 21 близлежащем муниципалитете. В случае доставки в течение двух часов услуга бесплатна; получение товара в течение часа обойдется в 5,9 евро. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен иметь статус премиум-клиента Amazon.

Доставка осуществляется из крупного логистического центра, расположенного в столичном районе Легаспи, с помощью мини-фургонов и электрических велосипедов. По подсчетам Amazon, с момента оформления заказа до момента его выхода со склада проходит примерно 15 минут.

На сайте можно заказать представленные в широком ассортименте товары первой необходимости – свежие, охлажденные и замороженные продукты, напитки, детские товары, средства личной гигиены, а также электронные книги Kindle, книги, видеоигры, игрушки, смартфоны и спортивное снаряжение. Минимальная сумма заказа составляет 19 евро. Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенты должны скачать приложение Prime Now, доступное для устройств на базе iOS и Android.

"Мы все очень заняты, и часто забываем купить десерт к ужину с друзьями или вспоминаем, что у нас закончился шампунь, когда собираемся принять душ. Благодаря Prime Now это больше не проблема. Столичные клиенты получили немедленный доступ к тысячам предметов ежедневного пользования", - отметила Камиль Бур, руководитель сервиса в Испании.