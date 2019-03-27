Amazon возобновит сотрудничество с почтой Испании

Amazon и Почта Испании подписали новый договор о сотрудничестве сроком на три года. Почта займётся доставкой товаров, приобретённых на интернет-площадке, покупателю.
Работая с испанской почтой, американский гигант интернет-торговли стремится гарантировать быструю доставку покупок клиентам и эффективность в завершении заказов, число которых сейчас находится на подъёме.
На Почту Испании, включая сервис срочной экспресс-доставки Correos Express, приходится 44% рынка услуг по доставке посылок.
На почте отмечают, что давно сотрудничают с Amazon. Почтовая сеть включает 2400 отделения, команду курьеров, которая составляет 30 тысяч человек и 5 тысяч терминалов Citypaq.
Amazon располагает диверсифицированной сетью поставщиков услуг по доставке, а также имеет собственный сервис Amazon Flex, который предполагает привлечение частных лиц к доставке, что провоцирует неоднозначную реакцию.
Другие испанские службы доставки, такие как Seur, на которую приходится 14% рынка, ограничили своё сотрудничество с Amazon, чтобы иметь возможность работать с более выгодными контрактами.Темы: Бизнес