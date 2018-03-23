Amazon пообещал повысить зарплаты бастующим испанским работникам

Компания Amazon объявила, что работникам логистического центра в Сан-Фернандо-де-Энарес (Мадрид), которые объявили на этой неделе забастовку, с 1 апреля повысят оклады.

Зарплата будет повышаться постепенно, начиная с 1,6% до 5,6% в год. В официальном заявлении компании говорится, что оклад новых работников центра Amazon будет составлять 19 790 евро в год, что на 2,5% больше текущего уровня. Сотрудникам со стажем 4 года будет полагаться оклад в 21 041 евро в год.

Руководство компании заявило, что для привлечения первоклассных работников, Amazon обязуется гарантировать конкурентоспособную заработную плату. Также руководство пообещало вести постоянный диалог с сотрудниками, чтобы обеспечивать им наилучшие условия труда и возможности для карьерного роста. Кроме того, в компании отметили введение новой программы Career Choice, которая предполагает поддержку сотрудников в профессиональном развитии, в частности с помощью оплачиваемых курсов повышения квалификации.