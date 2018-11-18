Amazon откроет в Мадриде временный магазин к «чёрной пятнице»

Гигант интернет-торговли Amazon откроет в Мадриде pop-up магазин, который будет работать исключительно в период распродажи, приуроченной к «чёрной пятнице».

Временная точка продаж откроется в среду, 21 ноября, и будет принимать покупателей вплоть до «киберпонедельника» 26 ноября. Магазин разместится по адресу Calle Princesa, 66. В пункте продаж обещают специальные предложения, развлечения с дополненной реальностью и новинки от Amazon. В магазине будут представлены такие марки как HP, Philips, Meliá, L'Oreal, Polar, Pepsi, Motorola, RedBull, iRobot и Vodafone.

В первый день работы, 21 ноября, магазин будет открыт с 13:00 до 21:00, в остальные дни – с 10:00 до 21:00. Вход – свободный.

На интернет-портале Amazon в течение Недели Black Friday ежедневно будут появляться специальные предложения на самые разные товары: от электронных устройств, игрушек и одежды до спортивных изделий, косметики и товаров для дома. К тому же, предполагаются акции flash – скидки на ограниченное число товаров, которые будут действовать в течение всего нескольких часов.