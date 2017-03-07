Amazon откроет в Барселоне центр поддержки предприятий малого и среднего бизнеса

Компания Amazon сообщила о своих планах по открытию в Барселоне центра поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на ее платформе Marketplace. Как сообщает La Vanguardia, он будет обслуживать южную часть Европы. В течение трех лет в центре будет создано 500 рабочих мест. Эти вакансии предусмотрены для профессионалов технологической сферы, имеющих опыт работы в международной среде и владеющих несколькими языками. Процесс отбора первых 100 сотрудников уже начался. Свою работу комплекс начнет еще до конца весны. Его точное местоположение пока не называется, однако источники на рынке недвижимости рассказали, что несколько дней назад некая международная корпорация интересовалась зданием площадью 13 000 квадартных метров в районе 22@, принадлежащим группе компаний Castellví.
Это уже вторая по счету масштабная операция Amazon в Барселоне менее чем за год: первой стало строительство логистического центра площадью 60 000 квадратных метров в аэропорту Эль-Прат, который откроется осенью этого года. Кроме того, еще одна аналогичная точка, также обслуживающая юг Европы, уже функционирует в городке Кастельбисбаль, а летом прошлого года в каталонской столице открылся распределительный центр.
Испанский филиал Amazon начал свою работу в конце 2011 года. В столичном пригороде Сан-Фернандо-де-Энарес и в центре Мадрида работают крупные логистические комплексы компании. Помимо этого, полтора года назад в городе открылся центр разработки программного обеспечения Tech Hub, где работают более ста инженеров.
Вышеупомянутый сервис Marketplace позволяет компаниям продавать свои товары через платформу онлайн-коммерции Amazon без необходимости пользоваться ее складами. По словам представителей корпорации, с его помощью в 2016 году испанские предприятия малого и среднего бизнеса экспортировали продукцию на общую сумму более чем в 200 миллионов евро.Темы: Бизнес