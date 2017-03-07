Amazon откроет в Барселоне центр поддержки предприятий малого и среднего бизнеса

Компания Amazon сообщила о своих планах по открытию в Барселоне центра поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на ее платформе Marketplace. Как сообщает La Vanguardia, он будет обслуживать южную часть Европы. В течение трех лет в центре будет создано 500 рабочих мест. Эти вакансии предусмотрены для профессионалов технологической сферы, имеющих опыт работы в международной среде и владеющих несколькими языками. Процесс отбора первых 100 сотрудников уже начался. Свою работу комплекс начнет еще до конца весны. Его точное местоположение пока не называется, однако источники на рынке недвижимости рассказали, что несколько дней назад некая международная корпорация интересовалась зданием площадью 13 000 квадартных метров в районе 22@, принадлежащим группе компаний Castellví.