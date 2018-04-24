Amazon обвиняют в увольнении десятков испанских работников из-за забастовки

Первый виток забастовки состоялся 21-22 марта, но некоторые сотрудники вернулись к работе, опасаясь дисциплинарных мер. В профессиональном объединении CGT сообщили, что за несколько дней до следующего этапа забастовки американская компания не стала продлевать временные контракты ряда работников.

По словам сотрудников Amazon, компания обычно заранее предупреждает о массовых увольнениях, однако на этот раз «воцарилось молчание».

Руководство центра в свою защиту утверждает, что практикует временный наём персонала для работы в периоды высокого спроса. При этом работников могут впоследствии принять в штат, при наличии такой возможности. Работники в свою очередь, заявляют, что массовые увольнения не характерны для этого времени года. Они считают, что компания пытается удешевить труд, лишить сотрудников гарантий и возможности повышения зарплаты. В настоящее время профсоюзы готовят забастовки в самые загруженные для компании дни, в том числе в «чёрную пятницу».