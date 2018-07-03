Amazon обещает вдвое больше рабочих мест в Испании в 2018 году

Об этом гигант интернет-торговли сообщил в официальном заявлении, в котором он также впервые раскрыл данные о вложениях в Испании. С момента выхода на испанский рынок в 2010 году, сумма инвестиций составила 1,1 млрд евро.

По состоянию на конец 2016 года в испанском Amazon работало 1000 сотрудников, к концу прошлого года их число выросло до 1600 человек.

Значительная часть новых рабочих мест приходится на недавно открывшиеся логистические центры в Эль-Прат-де-Льобрегат и Марторельес (Барселона), а также в Хетафе (Мадрид) и новых офисах компании в испанской столице.

К тому же, в ближайшие недели в Барселоне откроется новых технологический центр, который будет специализироваться на исследованиях и развитии машинного обучения. Для этого филиала потребуется более сотни учёных и инженеров программного обеспечения. В Ильескас (Толедо) Amazon планирует открыть ещё один логистический центр.

Логистическая сеть Amazon в Испании включает центры в Кастельбисбале (Барселона), Эль-Прат (Барселона), Мартореллес (Барселона). Два центра экспресс-доставки работают в Мадриде и Барселоне. Офисы компании открыты в Хетафе (Мадрид), Патерне (Валенсия), Севилье и Алькобендасе (Мадрид). При этом в логистическом центре под Мадридом уже несколько месяцев продолжается конфликт между сотрудниками и руководством Amazon из-за ухудшения условий труда.