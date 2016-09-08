Амансио Ортега обогнал Билла Гейтса в рейтинге Forbes

Основатель Inditex Амансио Ортега обогнал американского бизнесмена Билла Гейтса в списке самых богатых людей по версии журнала Forbes. Состояние испанца достигло 78,6 миллиарда долларов (69,86 миллиарда евро) по сравнению с 78,5 миллиарда (69,776 миллиарда евро) у соучредителя Microsoft.
На прошлой неделе акции Inditex в выросли на 3,2% в то время как бумаги Microsoft потеряли 0,7% своей стоимости. Согласно Forbes, это увеличение принесло Ортеге 1,2 миллиарда (1,067 миллиарда евро), или дополнительные 1,5% к состоянию. В то же время активы Гейтса, по оценкам Forbes, подешевели на 123 миллиона долларов (109 миллионов евро), или на 0,2% от состояния.
По сравнению с данными, опубликованными Forbes в марте, в списке, который составляется каждый год, Амансио Ортега увеличил свое состояние на 11,6 миллиарда долларов (10,311 миллиарда евро), в то время как Билл Гейтс - всего на 3,5 миллиарда (3,111 миллиарда евро).Темы: Бизнес Амансио Ортега