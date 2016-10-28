Alibaba открывает свой первый офис в Испании

Китайский интернет-гигант Alibaba в феврале откроет в Мадриде свой первый испанский офис. Главная задача, которую поставили перед собой китайцы, заключается в том, чтобы обратить внимание испанских компаний на огромный потенциал китайского рынка электронной торговли. По последним данным, в Китае около 400 миллионов человек пользуются Интернетом для покупки тех или иных товаров.