Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Барселоны

Рейтинговое агентство Fitch обновило кредитный рейтинг Барселоны на уровне «A-» со стабильным прогнозом, что, по мнению организации, свидетельствует о сильной экономике, эффективной деятельности и ликвидности в каталонской столице.

В заявлении агентства отмечаются такие ключевые факторы для присвоения рейтинга «A-» как диверсифицированность экономики и высокая прибыль от туризма. Кроме того, выделяется высокий уровень ВВП на душу населения, который, по данным за прошлый год, почти на 20% превышает средний показатель по Испании, и уровень занятости в 54,3%, что также выше среднего по стране.

Эффективность экономики, в частности, связывается с крупными перечислениями от центрального правительства и значительными налоговыми поступлениями.

Что касается муниципального долга, в 2017 году он составил 835,5 млн евро, и, по прогнозам агентства, сохранится на уровне 31-32% в нынешнем году, что значительно ниже планового показателя местной администрации в 60%.

Fitch также прогнозирует для Барселоны рост операционных доходов на уровне 1-2% в 2018 году.

В мэрии Барселоны положительно встретили обновлённый рейтинг и заявили, что он подтверждает «состоятельность» городской экономики, а также сокращение долга в последние годы. Муниципальные власти признали, что в Барселоне не наблюдается профицита, но отметили, что «нет и дефицита». В администрации также отметили, что заявления оппозиционных групп по поводу катастрофической ситуации в экономике столицы Каталонии были необоснованными и имели исключительно политические цели.