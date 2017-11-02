83% каталонцев опасается негативных экономических последствий политического кризиса

По результатам опроса выяснилось, что 83% каталонцев считает, что политический кризис сильно скажется на экономике региона. Наибольшую озабоченность высказывают сторонники партий, выступающих против провозглашения независимости. Почти все респонденты, поддерживающие партию «Ciudadanos», Социалистическую партию Каталонии и Народную партию, обеспокоены экономической ситуацией. В свою очередь, 30% респондентов, заявивших, что они поддерживали на выборах партию Junts pel Sí, напротив, считают, что экономика Каталонии совершенно не пострадает от происходящих в настоящее время политических изменений. Среди сторонников партии CUP такого мнения придерживаются 17%.

Опрос также показал, что беспокойство проявляется и за пределами автономного сообщества. 96% респондентов из других частей страны заявили о своей обеспокоенности экономическими последствиями каталонского кризиса. При этом 86% населения Испании считают, что негативное влияние не ограничится Каталонией и пострадает вся испанская экономика.