6 из 10 испанцев считают, что государство неправильно тратит их налоги

Институт налоговых исследований провёл опрос, в результате которого выяснилось, что большинство испанцев считает, что получает слишком невысокую отдачу за те налоги, которые они платят.

60% респондентов из числа налогоплательщиков заявили, что те суммы, которые поступают в бюджет от налогов, не используются надлежащим образом.

В Испании налогами облагается около 43% доходов граждан, включая взносы в систему социального обеспечения, НДС и подоходный налог. По Евросоюзу в среднем этот показатель составляет 45%, а во Франции и Бельгии достигает 57%.

65% опрошенных испанцев считают, что за последние 5 лет улучшений в государственном секторе не наблюдалось. Самую высокую оценку получила испанская система здравоохранения, рейтинг одобрения которой составляет 67%. Это также самая востребованная государственная система, в 2017 году ею воспользовались 93% испанских семей.

Жители страны также удовлетворены сектором государственного жилья, транспортной сетью и системой образования. В то же время, в прошлом году государственные учебные заведения были востребованы лишь у 46% испанских семей.