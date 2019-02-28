3 из 10 сайтов завлекают покупателей фальшивыми скидками

Более 31% европейских сайтов, на которых продаются товары и услуги, предлагают потенциальным покупателям фальшивые скидки. 39% сайтов, к тому же, не предоставляют полную информацию о дополнительных сборах, таких как плата за доставку или бронирование.