2500 компаний примут участие в фармацевтической выставке CPhI Worldwide в Испании

В Мадриде впервые пройдёт всемирная фармацевтическая выставка CPhI Worldwide. В ней примут участие 2500 компаний и 45 тысяч специалистов.

80% участников – иностранцы, которые прибудут из 153 стран. Только из Китая и Индии ожидается 7 тысяч профессионалов.

Международная выставка займёт площадь более 225 тысяч квадратных метров, что включает всё пространство Feria de Madrid и временные павильоны.

Мероприятие соберёт мировых поставщиков фармацевтических продуктов, которые познакомят с новыми тенденциями и бизнес-моделями. Среди прочего, эксперты расскажут об активных фармацевтических ингредиентах, разные этапах производства и технологиях. Одна из новинок CPhI Worldwide в этом году – биопродукты, которые будут представлены посредством платформы bioLIVE.