25% испанцев смотрят видео через стриминговые сервисы

Телевизионные привычки испанцев заметно изменились с приходом в Испанию таких гигантов аудиовизуальной продукции как Netfilx, HBO или Amazon Prime Video, а также созданием местных сервисов, таких как Filmin.

По подсчётам Statista Global Consumer Survey, на сегодняшний день в 25% испанских домов пользуются стриминговыми сервисами. Опрос проводился среди жителей в возрасте от 18 до 64 лет. Он также показал, что более 21% пользуется месячными подписками на музыкальных платформах: Spotify, Tidal, Deezer и других.

Больше всего приверженцев стриминговых платформ в США и Китае, где, по данным за последний год, около 40% населения пользовались подписками на сервисы с фильмами, сериалами и музыкой.