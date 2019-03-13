161 испанский банкир заработал в 2017 году более миллиона евро

Число испанских банкиров с годовым доходом более миллиона евро в последние годы постоянно увеличивается. По данным за 2017 год, 161 руководитель банковских учреждений получил более миллиона евро, в то время как в 2016 году их было 152, а в 2015 – 126.

По подсчётам Европейского банковского агентства, Испания занимает пятую строчку в Европе по количеству банкиров с миллионными зарплатами. Лидером по этому показателю является Соединённое Королевство, где их число превышает 3,5 тысяч человек. В первую пятёрку также входит Германия (390 человек), Франция (233 человек) и Италия (201 человек). В Европейском союзе в общей сложности в эту категорию попало 4859 финансистов, что на 5,7% больше чем в предыдущем году.

В общей сложности испанские банкиры-«миллионеры» получили 357 млн евро, из которых на фиксированную зарплату пришлось 173 млн (48,5%), а на дополнительные выплаты – свыше 184 млн евро. Среднее вознаграждение, таким образом, превысило 2,2 млн евро.

В докладе агентства не приводятся фамилии банкиров, но сообщается, что 104 из них получили от 1 до 2 млн евро, 24 – более 3 млн, 18 – от 3 до 4 млн, трое – от 4 до 5 млн, шестеро – от 5 до 6 млн и ещё трое – от 6 до 7 млн. По одному человеку оказалось в категориях с годовыми зарплатами 7-8 млн, 10-11 млн и 13-14 млн евро.