10 лучших оливковых масел мира

Оливковое масло испанского производства ежегодно удостаивается множества наград в рамках самых престижных конкурсов. Как сообщает газета ABC, в этом году в списке World's Best Olive Oil, включающем в себя результаты 14 различных премий, упоминаются 35 масел испанского производства. В этом смысле страна заметно опережает своих конкурентов, например, Италию, которая представлена в рейтинге 12 продуктами, или Португалию с 6 наименованиями.

Первая десятка лучших оливковых масел мира выглядит следующим образом:

1. Rincón de la Subética Hojiblanca от Almazaras de la Subbética (Каркабуэй, Кордова) – 244 балла. Этот продукт удостоился, вероятно, наибольшего количества наград за всю историю.

2. Trefort от Paolo Bonomelli (Венеция, Италия) – 200 баллов.

3. Oro del Desierto Coupage Organic от Rafael Alonso Aguilera SL. (Андалусия) – 193 балла. Oro del Desierto заняло второе место среди лучших экологических оливковых масел категории virgen extra в мире и третье в общем рейтинге.

4. Reserva Familiar Picual от Aceites Oro Bailén Galgon 99 S.L. (Вильянуэва-де-ла-Рейна, Хаэн) – 184 балла. Это масло производится на склонах гор Сьерра-Морена в провинции Хаэн, между муниципалитетами Байлен и Андухар, на высоте 400 метров.

5. Morellana от Sucesores de Hermanos Lopez S.A. (Луке, Кордова) – 181 балл. Компания-производитель масла Morellana была основана в 1845 году, и сейчас ей руководит уже четвертое поколение земледельцев.

6. Bravoleum Picual от Explotaciones Jame S.L. (Вильягордо, Хаэн) – 161 балл.

7. Venta del Barón от Muela Olives S.L. (Приего-де-Кордова, Андалусия) – 150 баллов. Небольшой географический район производства (D.O.) Приего-де-Кордова – площадь насаждений здесь составляет всего 30 000 гектаров – входит в состав природного парка Сьеррас-Суббетикас.

8. El Empiedro от S.C.A. Olivarera La Purísima (Приего-де-Кордова, Андалусия) – 142 балла. El Empiedro производится в том же районе, что и вышеупомянутое Venta del Barón.

9. Don Gioacchino от Leone Sabino (Апулия, Италия) – 141 балл.

10. Oliveira da Serra - Lagar do Marmel от Sociedade Agricola Vale do Ouro S.A. (Алентежу, Португалия) – 124 балла.

